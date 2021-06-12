Санду поздравила Путина с Днём России
Она подтвердила, что Молдавия готова продолжать конструктивный и открытый диалог с РФ.
Фото © EPA / ТАСС
Президент Молдавии Майя Санду направила поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днём России. В ней она выразила уверенность, что существующее сотрудничество между двумя странами будет постоянно динамично развиваться на благо государств и народов.
"Уважаемый господин президент Путин! От имени народа Молдавии поздравляю вас с национальным праздником — Днём России. Этот день служит хорошей возможностью подтвердить готовность Молдавии продолжить конструктивный и открытый диалог с Россией", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте администрации молдавского президента.
Ранее российского лидера с праздником поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян. В числе поздравителей в этот день был также северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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