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Санду поздравила Путина с Днём России

Она подтвердила, что Молдавия готова продолжать конструктивный и открытый диалог с РФ.

12 июня, 10:15
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду направила поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днём России. В ней она выразила уверенность, что существующее сотрудничество между двумя странами будет постоянно динамично развиваться на благо государств и народов.

"Уважаемый господин президент Путин! От имени народа Молдавии поздравляю вас с национальным праздником — Днём России. Этот день служит хорошей возможностью подтвердить готовность Молдавии продолжить конструктивный и открытый диалог с Россией", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте администрации молдавского президента.

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Ранее российского лидера с праздником поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян. В числе поздравителей в этот день был также северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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