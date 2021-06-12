Гинцбург при получении Госпремии от Путина рассказал о российской армии охотников за микробами. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин вручил государственные премии разработчикам вакцины от коронавируса "Спутник V". Это глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Сергей Борисевич.

"Мы очень эффективно защищаем [страну] от бесконечных вызовов громадного мира патогенных организмов. Мы победим! Победим, потому что наша страна располагает самой эффективной и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами, которая может защитить как свою страну, так и весь мир", — сказал Гинцбург.

По его словам, Россия сделала правильное решение, когда одним из приоритетных направлений выбрала развитие науки, поскольку именно это позволило российским специалистам создать те средства, с помощью которых страна может противостоять различным эпидемиям. Гинцбург также поблагодарил Путина за президентские стипендии разработчикам "Спутника V" и отметил, что в ближайшее время список получающих гранты значительно расширится.