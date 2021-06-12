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Путин назвал создание вакцин от ковида триумфом российской науки

Он отметил, что отечественные медики разработали безопасные и эффективные препараты.

12 июня, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин назвал помощь, которую Россия оказывает другим странам с вакциной от коронавируса, ответственностью РФ как ведущей научной державы перед всем миром. Об этом президент заявил на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

"Мощь российской науки, научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди именно от учёных ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать триумфа. В кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", — сказал глава государства.

Путин заявил о необходимости наращивать производство эффективных вакцин от ковида

Путин заявил о необходимости наращивать производство эффективных вакцин от ковида

Президент напомнил, что российские учёные в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V" и это позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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