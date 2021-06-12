Путин назвал создание вакцин от ковида триумфом российской науки

Президент России Владимир Путин назвал помощь, которую Россия оказывает другим странам с вакциной от коронавируса, ответственностью РФ как ведущей научной державы перед всем миром. Об этом президент заявил на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

"Мощь российской науки, научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди именно от учёных ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать триумфа. В кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что российские учёные в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V" и это позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам.