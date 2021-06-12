Живёт уже 17 лет: В Посольстве Великобритании рассказали о необычном сотруднике-переселенце
Недавно он даже получил своё имя благодаря голосованию в социальных сетях.
Фото © VK / Посольство Великобритании в России
Необычный постоялец живёт на территории Посольства Великобритании в Москве уже 17 лет. Красноухая черепаха в зимнее время года обитает в аквариуме, а на летний период переселилась в искусственный пруд, сообщили в дипмиссии.
После переезда Tina the Turtle, как назвали черепаху после голосования в соцсетях, чувствует себя хорошо, как и несколько рыб, поселившихся вместе с ней. В зимнее время пресмыкающееся обитает в аквариуме в одном из отделов посольства, а его сотрудники за ним ухаживают.
Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке черепахи переехали в уличные вольеры, где проведут всё лето. Некоторые крупные особи весят более 200 килограммов, поэтому для их транспортировки использовалась тележка.
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