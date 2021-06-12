Необычный постоялец живёт на территории Посольства Великобритании в Москве уже 17 лет. Красноухая черепаха в зимнее время года обитает в аквариуме, а на летний период переселилась в искусственный пруд, сообщили в дипмиссии.

После переезда Tina the Turtle, как назвали черепаху после голосования в соцсетях, чувствует себя хорошо, как и несколько рыб, поселившихся вместе с ней. В зимнее время пресмыкающееся обитает в аквариуме в одном из отделов посольства, а его сотрудники за ним ухаживают.