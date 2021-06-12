Украинец ночью упал с верхней полки в поезде и к утру умер

Трагичный случай произошёл с одним из пассажиров поезда Рахов — Киев. Около трёх часов ночи он упал с верхней полки во сне, при этом не получив каких-то видимых повреждений, а ближе к утру скончался. Об этом сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").

После падения пострадавший убедил жену, что с ним всё в порядке, но через несколько часов почувствовал себя хуже. Проводники вызвали бригаду скорой помощи на ближайшую станцию следования, однако до неё мужчина не доехал. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть.

При этом полка, на которой ехал погибший, была оборудована ремнями безопасности, но пассажир не воспользовался ими. Теперь правоохранители выясняют причины случившегося.