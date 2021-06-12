НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинец ночью упал с верхней полки в поезде и к утру умер

Оказалось, что он не пристегнулся специальными ремнями безопасности, которыми оборудованы верхние места.

12 июня, 10:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/photos/4355933801107041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia</a></p>

Фото © Facebook / Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia

Трагичный случай произошёл с одним из пассажиров поезда Рахов — Киев. Около трёх часов ночи он упал с верхней полки во сне, при этом не получив каких-то видимых повреждений, а ближе к утру скончался. Об этом сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").

После падения пострадавший убедил жену, что с ним всё в порядке, но через несколько часов почувствовал себя хуже. Проводники вызвали бригаду скорой помощи на ближайшую станцию следования, однако до неё мужчина не доехал. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть.

При этом полка, на которой ехал погибший, была оборудована ремнями безопасности, но пассажир не воспользовался ими. Теперь правоохранители выясняют причины случившегося.

На Украине 28-летний мужчина случайно выпил бензин вместо спиртного и закурил

На Украине 28-летний мужчина случайно выпил бензин вместо спиртного и закурил

Ранее Лайф рассказывал, что 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу погибла в общежитии, выпав из окна седьмого этажа. Трагедия произошла во Львове.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это наши ребята, это наши жизни": Глава Парламента ЛНР высказался о гибели пяти ополченцев при атаке украинских диверсантов

сегодня в 11:02

Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

8 июня, 10:52

"Писающего мальчика" в Брюсселе облачили в костюм русского гвардейца

сегодня в 11:17

"Я скорую вызову!": У Берковой открылось кровотечение после экстренной операции

вчера в 20:21

Сотрудники "Росатома" собрали вместе с детьми триколор в честь Дня России

сегодня в 11:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1