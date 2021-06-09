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17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу погибла в общежитии, выпав из окна 7-го этажа

Трагедия произошла в общежитии технико-экономического колледжа "Львовской политехники", расположенном во Львове.

9 июня, 14:04

Фото © Facebook / ЛОФП

17-летняя второкурсница Ирина Квас, изучавшая правоведение, выпала из окна седьмого этажа и получила травмы, несовместимые с жизнью, отмечает "КП в Украине". Гибель девушки подтвердила Львовская областная федерация пауэрлифтинга, написав пост с соболезнованиями в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / ЛОФП

Фото © Facebook / ЛОФП

Львовская областная федерация пауэрлифтинга искренне соболезнует семье, близким, друзьям и тренеру многократного призёра чемпионатов Украины, победительницы чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лёжа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла. Трудно осознать, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!

Из поста Львовской областной федерации пауэрлифтинга в "Фейсбуке"

Несмотря на юный возраст, девушка успела многого добиться. Она начала профессионально заниматься спортом в 11 лет, покоряя всё новые вершины и занимая призовые места. В 2019 году 15-летняя Ирина завоевала золото чемпионата Украины по пауэрлифтингу среди юниоров. Она присела со штангой весом 125 кг, выполнила жим лёжа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 кг.

Перед смертью Ирина закрылась в своей комнате, что дало повод думать, что она могла покончить с собой. Однако точную причину гибели спортсменки выяснить ещё предстоит.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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