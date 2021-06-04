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В Екатеринбурге пропавших влюблённых нашли спустя неделю после того, как они умерли в обнимку

Жизнь пары трагически оборвалась, и, по предварительной информации, причиной тому стали запрещённые вещества.

4 июня, 16:20

Фото © Соцсети

Полиция и волонтёры искали 22-летнюю Кристину Р. с конца мая. Чёрные как смоль волосы, привлекательная внешность и большие татуировки — девушку было сложно не заметить или забыть, столкнувшись с ней. Но дело осложнялось ещё и тем, что одновременно с екатеринбурженкой пропал и её 27-летний парень Константин.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

По словам источника в правоохранительных органах, Кристину нашли в квартире её избранника, но было уже поздно, пишет kp.ru. Она лежала в кровати в обнимку с возлюбленным. Предварительно, оба были мертвы уже около семи дней, а причиной гибели послужила передозировка.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Мужчина, как и его девушка, были объявлены в розыск как пропавшие без вести. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиков

Источник

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В соцсетях Кристина почти не рассказывала о себе. Девушка часто постила селфи и выкладывала фото с братом, оставляя к ним тёплые подписи. Про Константина известно, что он официально нигде не работал и ранее был судим за кражу. В региональном управлении СКР сообщили, что по факту гибели влюблённых проводят доследственную проверку.

Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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