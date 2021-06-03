Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

В Москве, на улице Маршала Захарова, произошла трагедия: малыш выпал из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. При этом ребёнок якобы жил прямо на балконе, а его кроватка располагалась у самого окна. Предположительно, мальчика положили туда спать, а когда он проснулся — случайно выполз в окно, потому что о нём просто-напросто забыли.

Фото © Instagram, Telegram / Mash

Семья малыша была неблагополучной. По словам соседей, родители мальчика — 23-летняя девушка и 21-летний парень — часто пили, а из-за дверей квартиры нередко доносились крики. Ребёнок появлялся на улице в синяках и ссадинах, а его мать жила на пособие, отмечает телеграм-канал Mash.

Фото © Instagram

Однако девушка вела инстаграм, где создавала образ любящей и заботливой мамы. На большинстве снимков — она, муж, малыши и их совместные прогулки, праздники, объятия. Как указано на странице, у пары было двое детей — 2020 и 2019 года рождения. Родительница оставляла под фото сердечки и рассказывала, как сильно любит малышей. "Жизнь моя🥰❤️👩‍👧‍👦мои детки❤️", — писала она под одним из кадров. В сентябре погибшему мальчику должно было исполниться два года.

Фото © Instagram

Страница во "ВКонтакте" тоже была заполнена снимками с малышами. "На вопрос "Да кому ты нужна с детьми?" легко отвечу: ДЕТЯМ… А ты?" — смело заявляла родительница. Однако здесь подписки указывали уже и на другие её интересы. Так, среди пабликов — "Принцесса с похмелья", "Пошлость" и "Я тебя хочу".