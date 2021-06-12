Появились новые подробности страшного ДТП под Петербургом, в котором погибла бывшая солистка Мариинки
В ходе расследования была опровергнута версия о том, что автомобиль, с которым столкнулось авто артистки, выехал на встречную полосу.
Римма Волкова. Фото © "ВКонтакте" / Музыкальная школа им. Римского-Корсакова
Появились новые подробности страшного ДТП под Петербургом, унёсшего жизнь бывшей солистки Мариинского театра Риммы Волковой. Оказалось, что автомобиль марки Datsun, в котором находилась оперная певица, выехал на встречную полосу, что и привело к аварии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Установлено, что водитель автомобиля Datsun выехал на встречку, где врезался в машину Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в Datsun, и сам водитель этого автомобиля", — заявил источник агентства.
Пока не известно, что привело автомобиль с Волковой к такому манёвру. При этом первой версией случившегося было то, что на встречную полосу выехал автомобиль Peugeot, но она не подтвердилась.
Напомним, ДТП произошло 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии погибли женщина и водитель автомобиля Datsun, ещё два человека получили травмы и были госпитализированы. Лайф публиковал страшные кадры ДТП, снятые очевидцами.
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