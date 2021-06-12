НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появились новые подробности страшного ДТП под Петербургом, в котором погибла бывшая солистка Мариинки

В ходе расследования была опровергнута версия о том, что автомобиль, с которым столкнулось авто артистки, выехал на встречную полосу.

12 июня, 10:33

Римма Волкова. Фото © "ВКонтакте" / Музыкальная школа им. Римского-Корсакова

Появились новые подробности страшного ДТП под Петербургом, унёсшего жизнь бывшей солистки Мариинского театра Риммы Волковой. Оказалось, что автомобиль марки Datsun, в котором находилась оперная певица, выехал на встречную полосу, что и привело к аварии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Установлено, что водитель автомобиля Datsun выехал на встречку, где врезался в машину Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в Datsun, и сам водитель этого автомобиля", — заявил источник агентства.

Умерла исполнительница главной роли в сказочном фильме "Три орешка для Золушки"

Умерла исполнительница главной роли в сказочном фильме "Три орешка для Золушки"

Пока не известно, что привело автомобиль с Волковой к такому манёвру. При этом первой версией случившегося было то, что на встречную полосу выехал автомобиль Peugeot, но она не подтвердилась.

Напомним, ДТП произошло 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии погибли женщина и водитель автомобиля Datsun, ещё два человека получили травмы и были госпитализированы. Лайф публиковал страшные кадры ДТП, снятые очевидцами.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скоростной режим на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга повысили до 130 км/ч

вчера в 09:07

После ДТП с семью погибшими на Урале арестованы механик и директор АТП, где обслуживался автобус

сегодня в 11:09

В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

сегодня в 11:13

"Писающего мальчика" в Брюсселе облачили в костюм русского гвардейца

сегодня в 11:17

Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина

сегодня в 11:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1