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Завод по переработке древесины загорелся на площади 2100 кв. метров в Приморье

Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным расчётам понадобилось более полутора часов.

12 июня, 10:47

Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

Деревянное двухэтажное здание на территории деревообрабатывающего завода загорелось в селе Чугуевка Приморского края. Пожарные расчёты приехали через шесть минут после получения информации о возгорании. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"На момент прибытия горела крыша. В 18:01 пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 2100 кв. м. В 18:46 пожарные ликвидировали открытое горение", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В тушении задействовано 12 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее Лайф рассказывал, как мощный пожар охватил крышу многоэтажки на Сахалине. По мнению жильцов, возгорание началось вследствие поджога или баловства с огнём. Также не исключается, что причиной пожара стала слабая изоляция, так как люди начали массово включать титаны после завершения отопительного сезона.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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