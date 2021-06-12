Завод по переработке древесины загорелся на площади 2100 кв. метров в Приморье

Деревянное двухэтажное здание на территории деревообрабатывающего завода загорелось в селе Чугуевка Приморского края. Пожарные расчёты приехали через шесть минут после получения информации о возгорании. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"На момент прибытия горела крыша. В 18:01 пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 2100 кв. м. В 18:46 пожарные ликвидировали открытое горение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В тушении задействовано 12 человек личного состава и пять единиц техники.