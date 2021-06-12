Завод по переработке древесины загорелся на площади 2100 кв. метров в Приморье
Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным расчётам понадобилось более полутора часов.
Фото © ТАСС / Саяпин Владимир
Деревянное двухэтажное здание на территории деревообрабатывающего завода загорелось в селе Чугуевка Приморского края. Пожарные расчёты приехали через шесть минут после получения информации о возгорании. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
"На момент прибытия горела крыша. В 18:01 пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 2100 кв. м. В 18:46 пожарные ликвидировали открытое горение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В тушении задействовано 12 человек личного состава и пять единиц техники.
Ранее Лайф рассказывал, как мощный пожар охватил крышу многоэтажки на Сахалине. По мнению жильцов, возгорание началось вследствие поджога или баловства с огнём. Также не исключается, что причиной пожара стала слабая изоляция, так как люди начали массово включать титаны после завершения отопительного сезона.
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