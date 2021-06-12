"Это наши ребята, это наши жизни": Глава Парламента ЛНР высказался о гибели пяти ополченцев при атаке украинских диверсантов

По мнению политика, этот акт агрессии со стороны Незалежной продиктован не чем иным, как её желанием вновь привлечь к себе внимание Запада.