"Это наши ребята, это наши жизни": Глава Парламента ЛНР высказался о гибели пяти ополченцев при атаке украинских диверсантов
По мнению политика, этот акт агрессии со стороны Незалежной продиктован не чем иным, как её желанием вновь привлечь к себе внимание Запада.
Фото © ТАСС / Река Александр
Убийство украинскими диверсантами пяти ополченцев ЛНР прокомментировал глава парламента самопровозглашённой Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко. Он сделал это в беседе с РИА "Новости".
По мнению парламентария, этот акт агрессии не что иное, как попытка Украины вновь привлечь к себе внимание Запада, так как власти Незалежной начали понимать, что перестают быть интересными своим прежним партнёрам. Политик назвал это происшествие трагедией и добавил, что республика должна найти в себе силы пережить эти потери и жить дальше.
"Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина — это политический труп, который со временем будет просто разлагаться, это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение", — подчеркнул Мирошниченко.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов. По данным ополченцев, за атакой стоят военнослужащие отдельного центра специальных операций "Запад".
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