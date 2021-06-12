НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это наши ребята, это наши жизни": Глава Парламента ЛНР высказался о гибели пяти ополченцев при атаке украинских диверсантов

По мнению политика, этот акт агрессии со стороны Незалежной продиктован не чем иным, как её желанием вновь привлечь к себе внимание Запада.

12 июня, 11:02

Фото © ТАСС / Река Александр

Убийство украинскими диверсантами пяти ополченцев ЛНР прокомментировал глава парламента самопровозглашённой Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко. Он сделал это в беседе с РИА "Новости".

По мнению парламентария, этот акт агрессии не что иное, как попытка Украины вновь привлечь к себе внимание Запада, так как власти Незалежной начали понимать, что перестают быть интересными своим прежним партнёрам. Политик назвал это происшествие трагедией и добавил, что республика должна найти в себе силы пережить эти потери и жить дальше.

"Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина — это политический труп, который со временем будет просто разлагаться, это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение", — подчеркнул Мирошниченко.

Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

Ранее в ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов. По данным ополченцев, за атакой стоят военнослужащие отдельного центра специальных операций "Запад".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1