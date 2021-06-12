В Киеве рассказали о "страшном сне" Украины перед встречей Путина и Байдена

Одни из результатов встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве может воплотить наяву "страшный сон" властей Украины. Об этом заявил директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

В своей статье для "Главреда" политолог пояснил, что главный вопрос для Киева – "дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности, или скажут и дальше имитировать процесс выполнения". Бондаренко не исключает, что такой вариант развития событий возможен.

По его мнению, после разговора Путина с Байденом Белый дом может обозначить для Киева сроки выполнения Минских соглашений и это "станет страшным сном украинских властей". Политолог полагает, что в этом случае властям Украины придется "игнорировать позицию США" и переключить внимание на Лондон.

"Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми", - полагает Бондаренко.