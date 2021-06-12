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Отказ Байдена от совместного брифинга с Путиным связали с провалом Трампа в Хельсинки

В 2018 году выступление 45-го президента США в ходе встречи многие сочли чуть ли не предательством.

12 июня, 17:58
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Администрация лидера США Джо Байдена отказалась от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, потому что не хочет повторения неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета New York Times.

"Российские власти очень хотели, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции. Но сотрудники администрации Байдена заявили, что помнят о том, как Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки", — утверждает автор статьи.

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Напомним, что саммит Россия — США прошёл 16 июля 2018 года в Хельсинки. По его итогам главы государств заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух государств. После встречи президент России Владимир Путин и тогдашний американский лидер США Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию. При этом выступление Трампа на ней многие (от СМИ до политиков) сочли позорным и чуть ли не предательством.

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Новый саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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