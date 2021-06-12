Отказ Байдена от совместного брифинга с Путиным связали с провалом Трампа в Хельсинки

Администрация лидера США Джо Байдена отказалась от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, потому что не хочет повторения неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета New York Times.

"Российские власти очень хотели, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции. Но сотрудники администрации Байдена заявили, что помнят о том, как Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки", — утверждает автор статьи.

Напомним, что саммит Россия — США прошёл 16 июля 2018 года в Хельсинки. По его итогам главы государств заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух государств. После встречи президент России Владимир Путин и тогдашний американский лидер США Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию. При этом выступление Трампа на ней многие (от СМИ до политиков) сочли позорным и чуть ли не предательством.