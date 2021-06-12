Читатели сайта американского телеканала Fox News пришли в восторг от ответа российского лидера Владимира Путина на оскорбление президента США Джо Байдена. Один из пользователей заявил, что глава Российского государства знает, что его коллега — "слабак".

"Президент России знает, что Байден — слабак! Демократы годами настаивали на "сговоре России" с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка", — написал он.

При этом другой комментатор заметил, что Путин "нанёс превентивный удар по Байдену" перед встречей в Женеве, которая запланирована на 16 июня.

"Байден просто бесхребетный слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы… всё остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его", — написал один из пользователей.

"Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную", — отметил другой пользователь.

Некоторые читатели полагают, что "Путин не уважает Байдена, как и половина жителей США". Один из комментаторов заявил, что российский лидер "держит Байдена прямо там, где ему и нужно — под своей пятой".

"Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьёзных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка, Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем", — резюмировал читатель сайта Fox News.