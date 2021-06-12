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Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска прооперировали

Политик находился в крайне тяжёлом состоянии. Он всё ещё не пришёл в сознание.

12 июня, 18:34
<p>Фото © ТАСС / Подгайко Антон</p>

Фото © ТАСС / Подгайко Антон

Врачи закончили оперировать упавшего с электросамоката и доставленного в больницу в тяжёлом состоянии главу города Кисловодска Александра Курбатова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Была проведена хирургическая операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжёлом состоянии", — уточнили в мэрии.

Как уточнила глава гордумы Кисловодска Любовь Волошина, Курбатов всё ещё не пришёл в сознание.

Мэр Кисловодска экстренно госпитализирован после падения с электросамоката

Мэр Кисловодска экстренно госпитализирован после падения с электросамоката

Ранее Лайф публиковал фотографии с места происшествия. На них видно, что из-за падения политик потерял немало крови.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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