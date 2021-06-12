Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска прооперировали

Врачи закончили оперировать упавшего с электросамоката и доставленного в больницу в тяжёлом состоянии главу города Кисловодска Александра Курбатова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Была проведена хирургическая операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжёлом состоянии", — уточнили в мэрии.

Как уточнила глава гордумы Кисловодска Любовь Волошина, Курбатов всё ещё не пришёл в сознание.