Мэр Кисловодска экстренно госпитализирован после падения с электросамоката

После неудачного падения с электросамоката экстренно госпитализирован мэр Кисловодска Александр Курбатов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в "Инстаграме".

"Сегодня в Кисловодске — происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электосамоката. Состояние тяжёлое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция", — написал Владимиров и подчеркнул, что сопереживает семье пострадавшего и надеется на лучшее.