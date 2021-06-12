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Мэр Кисловодска экстренно госпитализирован после падения с электросамоката

Политик находится в тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

12 июня, 16:18
<p>Фото © Подгайко Антон</p>

Фото © Подгайко Антон

После неудачного падения с электросамоката экстренно госпитализирован мэр Кисловодска Александр Курбатов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в "Инстаграме".

"Сегодня в Кисловодске — происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электосамоката. Состояние тяжёлое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция", — написал Владимиров и подчеркнул, что сопереживает семье пострадавшего и надеется на лучшее.

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Ранее после неудачного падения с электросамоката тяжелейшие травмы получил артист Мариинского театра Давид Залеев. Врачам пришлось на время ввести его в искусственную кому.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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