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Во Франции разбился туристический самолёт, есть жертвы

Вскоре после взлёта воздушное судно упало на автомобильную стоянку торгового центра и загорелось.

12 июня, 16:14

Фото © Twitter/LSpraison

Два человека погибли при крушении легкомоторного туристического самолёта на севере Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на пожарно-спасательную службу департамента Нор.

Авиакатастрофа произошла на территории города Вамбреши, расположенного неподалёку от Лилля. Сообщается, что самолёт взлетел с небольшого аэродрома в коммуне Бондю, а вскоре упал на автомобильную стоянку торгового центра и загорелся. Однако его удалось быстро потушить.

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Прокуратура Лилля начала проверку по факту происшествия и гибели людей. Известно, что на борту самолёта находилось три человека.

Ранее в Альметьевском районе Татарстана мужчина и его подруга угнали двухместный легкомоторный самолёт. Отлетев примерно на 900 метров, воздушное судно упало и разбилось. В результате жёсткой посадки оба пассажира погибли.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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