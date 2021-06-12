Во Франции разбился туристический самолёт, есть жертвы
Вскоре после взлёта воздушное судно упало на автомобильную стоянку торгового центра и загорелось.
Фото © Twitter/LSpraison
Два человека погибли при крушении легкомоторного туристического самолёта на севере Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на пожарно-спасательную службу департамента Нор.
🇫🇷 FRANCE INFO - Un avion de tourisme s'est écrasé vers #Wambrechies dans la région #lilloise. Les pompiers sont mobilisés depuis 11h45 sur les lieux du crash. L’accident a fait 3 victimes originaires de #Béziers. (VDN) pic.twitter.com/7ANjJI3Arb— Infos Pays (@LSpraison) June 12, 2021
Авиакатастрофа произошла на территории города Вамбреши, расположенного неподалёку от Лилля. Сообщается, что самолёт взлетел с небольшого аэродрома в коммуне Бондю, а вскоре упал на автомобильную стоянку торгового центра и загорелся. Однако его удалось быстро потушить.
Прокуратура Лилля начала проверку по факту происшествия и гибели людей. Известно, что на борту самолёта находилось три человека.
Ранее в Альметьевском районе Татарстана мужчина и его подруга угнали двухместный легкомоторный самолёт. Отлетев примерно на 900 метров, воздушное судно упало и разбилось. В результате жёсткой посадки оба пассажира погибли.
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