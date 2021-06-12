Пианист Сергей Урываев умер от коронавируса
В советские годы он занимался активной концертной деятельностью, в том числе и за рубежом.
В возрасте 73 лет ушёл из жизни профессор Санкт-Петербургской консерватории известный российский пианист Сергей Урываев. Об этом сообщил ректор учреждения Алексей Васильев. Причиной смерти, предположительно, стал коронавирус.
"Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича — ещё одна тяжёлая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса", — сказал ректор.
Сергей Урываев — воспитанник Ленинградской консерватории. Позже он сам стал преподавать в учреждении, параллельно активно занимаясь концертной деятельностью в Советском Союзе и за его пределами. В 2003 году музыкант получил звание заслуженного артиста России.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 85 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси.
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