Пианист Сергей Урываев умер от коронавируса

В возрасте 73 лет ушёл из жизни профессор Санкт-Петербургской консерватории известный российский пианист Сергей Урываев. Об этом сообщил ректор учреждения Алексей Васильев. Причиной смерти, предположительно, стал коронавирус.

"Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича — ещё одна тяжёлая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса", — сказал ректор.

Сергей Урываев — воспитанник Ленинградской консерватории. Позже он сам стал преподавать в учреждении, параллельно активно занимаясь концертной деятельностью в Советском Союзе и за его пределами. В 2003 году музыкант получил звание заслуженного артиста России.