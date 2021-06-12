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Пианист Сергей Урываев умер от коронавируса

В советские годы он занимался активной концертной деятельностью, в том числе и за рубежом.

12 июня, 15:59
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQBbouChAl8/?utm_source=ig_embed&ig_rid=eb97c2d3-de7e-471c-9729-5521198ffd03" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/nickolasvasilyev</a></p>

Фото © instagram.com/nickolasvasilyev

В возрасте 73 лет ушёл из жизни профессор Санкт-Петербургской консерватории известный российский пианист Сергей Урываев. Об этом сообщил ректор учреждения Алексей Васильев. Причиной смерти, предположительно, стал коронавирус.

"Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича — ещё одна тяжёлая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса", — сказал ректор.

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Глава Выборгского района Ленобласти умер от коронавируса

Сергей Урываев — воспитанник Ленинградской консерватории. Позже он сам стал преподавать в учреждении, параллельно активно занимаясь концертной деятельностью в Советском Союзе и за его пределами. В 2003 году музыкант получил звание заслуженного артиста России.

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 85 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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