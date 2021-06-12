Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России
Красивые ракурсы помог снять парашютист Александр Спицын, совершивший прыжок из аэростата.
Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России. Видео © VK / ОНФ | Белгородская область
Активисты Общероссийского народного фронта провели грандиозную акцию и запустили на аэростате в виде сердца самый длинный флаг России. Мероприятие приурочили к отмечаемому 12 июня Дню России.
На Прохоровском поле, где 12 июня 1943 года прошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений, аэростат в виде сердца поднял в воздух огромный триколор. Ещё одним ракурсом при съёмке стала запись с камеры парашютиста Александра Спицына, совершившего прыжок из корзины.
Ранее Лайф рассказывал, что участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню. Им помогали Герои Труда, перед этим получившие награды от президента РФ Владимира Путина.
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