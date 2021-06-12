Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

Активисты Общероссийского народного фронта провели грандиозную акцию и запустили на аэростате в виде сердца самый длинный флаг России. Мероприятие приурочили к отмечаемому 12 июня Дню России.

На Прохоровском поле, где 12 июня 1943 года прошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений, аэростат в виде сердца поднял в воздух огромный триколор. Ещё одним ракурсом при съёмке стала запись с камеры парашютиста Александра Спицына, совершившего прыжок из корзины.