Более 10 тысяч активистов приняли участие в акциях "Молодой гвардии ЕР" ко Дню России

В поздравительных акциях "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) приняли участие более 10 тысяч активистов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МГЕР.

"Активисты "Молодой гвардии Единой России" 12 июня провели в 71 регионе акции, чтобы поздравить жителей городов с Днём России. Молодогвардейцы провели около 200 патриотических акций, в которых было задействовано почти 10 тыс. активистов", — говорится в сообщении.

В частности, в посёлке городского типа Омсукчан Магаданской области молодогвардейцы совершили восхождение и установили флаг России на одной из самых высоких сопок — Фестивальной. Её высота составляет 1,3 тысячи метров, уточнили в пресс-службе МГЕР.