Более 10 тысяч активистов приняли участие в акциях "Молодой гвардии ЕР" ко Дню России
Волонтёры провели около 200 патриотических мероприятий, чтобы поздравить жителей городов со всеобщим праздником.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
В поздравительных акциях "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) приняли участие более 10 тысяч активистов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МГЕР.
"Активисты "Молодой гвардии Единой России" 12 июня провели в 71 регионе акции, чтобы поздравить жителей городов с Днём России. Молодогвардейцы провели около 200 патриотических акций, в которых было задействовано почти 10 тыс. активистов", — говорится в сообщении.
В частности, в посёлке городского типа Омсукчан Магаданской области молодогвардейцы совершили восхождение и установили флаг России на одной из самых высоких сопок — Фестивальной. Её высота составляет 1,3 тысячи метров, уточнили в пресс-службе МГЕР.
Ранее активисты из Пятигорска поднялись на гору Машук и развернули там огромный государственный флаг в честь празднования Дня России. А активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с партнёрами запустили флаг РФ в стратосферу в честь праздника. Летательный аппарат с триколором стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 15 тысяч метров.
Комментариев: 0