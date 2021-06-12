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Более 10 тысяч активистов приняли участие в акциях "Молодой гвардии ЕР" ко Дню России

Волонтёры провели около 200 патриотических мероприятий, чтобы поздравить жителей городов со всеобщим праздником.

12 июня, 15:48

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

В поздравительных акциях "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) приняли участие более 10 тысяч активистов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МГЕР.

"Активисты "Молодой гвардии Единой России" 12 июня провели в 71 регионе акции, чтобы поздравить жителей городов с Днём России. Молодогвардейцы провели около 200 патриотических акций, в которых было задействовано почти 10 тыс. активистов", — говорится в сообщении.

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В частности, в посёлке городского типа Омсукчан Магаданской области молодогвардейцы совершили восхождение и установили флаг России на одной из самых высоких сопок — Фестивальной. Её высота составляет 1,3 тысячи метров, уточнили в пресс-службе МГЕР.

Ранее активисты из Пятигорска поднялись на гору Машук и развернули там огромный государственный флаг в честь празднования Дня России. А активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с партнёрами запустили флаг РФ в стратосферу в честь праздника. Летательный аппарат с триколором стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 15 тысяч метров.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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