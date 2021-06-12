После перенесённого коронавируса многие люди становятся инвалидами, и в свете этой информации совет некоторых врачей переболеть им, чтобы стать защищённым, выглядит просто-напросто кощунством. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Понимаете, что удивляет, это врачи говорят, даже, извините, наши с ними коллеги, некоторые академики говорят. Я совершено не понимаю, как такое можно [говорить]: переболейте — и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", — заявил он в ходе общения президента РФ Владимира Путина с лауреатами госпремий в Кремле.

Он также добавил, что никогда не знаешь, чем именно закончится данная болезнь. Человек может перенести её просто, а могут быть осложнения с лёгкими и другими органами, включая головной мозг, после которых человек либо будет долго восстанавливаться, либо вообще уже никогда не приведёт своё здоровье к изначальному знаменателю.