Немерюк объяснил введение ограничений на работу кафе и клубов в Москве

Ограничения на работу заведений общественного питания и клубов в ночное время введены для сокращения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди молодёжи. Об этом сообщил Лайфу руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше. Это сделано, поскольку идёт рост заболеваемости, и наиболее высокие показатели роста среди молодёжи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить, и вводится эта мера. Также закрываются фуд-корты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей, и чаще всего это молодёжь", — пояснил собеседник Лайфа.

Он отметил, что закрытие детских уголков в торговых центрах связано с тем, что дети в лёгкой форме могут болеть коронавирусом, при этом являясь переносчиками. Также Алексей Немерюк дал рекомендации москвичам соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, а также призвал предпринимателей соблюдать все принятые меры, чтобы никто не попал под штрафные санкции и для сокращения количества заболевших.