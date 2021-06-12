Немерюк объяснил введение ограничений на работу кафе и клубов в Москве
Он призвал жителей Москвы бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Ограничения на работу заведений общественного питания и клубов в ночное время введены для сокращения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди молодёжи. Об этом сообщил Лайфу руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше. Это сделано, поскольку идёт рост заболеваемости, и наиболее высокие показатели роста среди молодёжи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить, и вводится эта мера. Также закрываются фуд-корты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей, и чаще всего это молодёжь", — пояснил собеседник Лайфа.
Он отметил, что закрытие детских уголков в торговых центрах связано с тем, что дети в лёгкой форме могут болеть коронавирусом, при этом являясь переносчиками. Также Алексей Немерюк дал рекомендации москвичам соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, а также призвал предпринимателей соблюдать все принятые меры, чтобы никто не попал под штрафные санкции и для сокращения количества заболевших.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Таким образом, в Москве выявили максимальное с конца прошлого года количество случаев коронавируса. В последний раз более шести с половиной тысяч случаев в столице выявляли 31 декабря. В связи с этим накануне мэр города Сергей Собянин призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.
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