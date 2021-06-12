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Введение "длинных выходных" в Москве не отразится на кампании по сдаче ЕГЭ

Экзамены выпадают как раз на те дни, когда в городе будут введены ограничения, но переносить их никто не будет.

12 июня, 15:05
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Рособрнадзор не планирует вносить корректировки в сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве в связи с введением нерабочих дней с 15 по 19 июня 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ЕГЭ в Москве пройдёт по утверждённому расписанию, без переносов", — сказали в ведомстве.

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Согласно расписанию экзаменов 15 июня должен пройти ЕГЭ по обществознанию, 18 июня — ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам.

Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Таким образом, в Москве выявили максимальное с конца прошлого года количество случаев коронавируса. В последний раз более шести с половиной тысяч случаев в столице выявляли 31 декабря. В связи с этим накануне мэр города Сергей Собянин призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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