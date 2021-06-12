Введение "длинных выходных" в Москве не отразится на кампании по сдаче ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует вносить корректировки в сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве в связи с введением нерабочих дней с 15 по 19 июня 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ЕГЭ в Москве пройдёт по утверждённому расписанию, без переносов", — сказали в ведомстве.

Согласно расписанию экзаменов 15 июня должен пройти ЕГЭ по обществознанию, 18 июня — ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам.