В США предложили дешёвый способ справиться с "дьявольской проблемой" из России
Американский военный обозреватель считает, что этот метод поможет укрепить лидерство Вашингтона и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач.
Фото © ТАСС / Федосеев Лев
На данный момент российские малозаметные субмарины, которые курсируют у берегов стран ЕС, в частности Великобритании, являются "дьявольской проблемой" для Евросоюза. Особенно остро это будет чувствоваться, если назреет конфликт, считает старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
В своей колонке он пишет, что существует дешёвый способ исправить ситуацию. Так, по данным Томпсона, в Европе на данный момент нет современного оборудования для обнаружения подлодок. США могли бы передать ЕС патрульные противолодочные самолёты P-8 (Poseidon). Они могли бы прочёсывать акваторию и, заметив подводную лодку, при помощи сонаров отслеживать её движение.
Колумнист подчеркнул, что закупка американских самолётов станет "прекрасной возможностью" для администрации Байдена как укрепить лидерство Вашингтона, так и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач. Есть плюсы и для США, так как передача самолётов P-8 союзникам создаст тысячи рабочих мест для американских специалистов.
"Сейчас у Белого дома есть не только возможность укрепить НАТО, но и продвинуть национальную промышленность. <...> Кажется, для этого не нужны даже новые средства из федерального бюджета", — заключил Томпсон.
Ранее Лайф рассказывал, что до конца 2021 года Военно-морской флот России усилят тремя атомными подводными лодками: "Князем Олегом" проекта 955А и многоцелевыми "Казанью" и "Новосибирском" проекта 885М. Субмарины строятся на верфях предприятия "Севмаш".
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