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В США предложили дешёвый способ справиться с "дьявольской проблемой" из России

Американский военный обозреватель считает, что этот метод поможет укрепить лидерство Вашингтона и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач.

12 июня, 15:00
<p>Фото © ТАСС / Федосеев Лев</p>

Фото © ТАСС / Федосеев Лев

На данный момент российские малозаметные субмарины, которые курсируют у берегов стран ЕС, в частности Великобритании, являются "дьявольской проблемой" для Евросоюза. Особенно остро это будет чувствоваться, если назреет конфликт, считает старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

В своей колонке он пишет, что существует дешёвый способ исправить ситуацию. Так, по данным Томпсона, в Европе на данный момент нет современного оборудования для обнаружения подлодок. США могли бы передать ЕС патрульные противолодочные самолёты P-8 (Poseidon). Они могли бы прочёсывать акваторию и, заметив подводную лодку, при помощи сонаров отслеживать её движение.

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Колумнист подчеркнул, что закупка американских самолётов станет "прекрасной возможностью" для администрации Байдена как укрепить лидерство Вашингтона, так и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач. Есть плюсы и для США, так как передача самолётов P-8 союзникам создаст тысячи рабочих мест для американских специалистов.

"Сейчас у Белого дома есть не только возможность укрепить НАТО, но и продвинуть национальную промышленность. <...> Кажется, для этого не нужны даже новые средства из федерального бюджета", — заключил Томпсон.

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Ранее Лайф рассказывал, что до конца 2021 года Военно-морской флот России усилят тремя атомными подводными лодками: "Князем Олегом" проекта 955А и многоцелевыми "Казанью" и "Новосибирском" проекта 885М. Субмарины строятся на верфях предприятия "Севмаш".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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