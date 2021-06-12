Участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню. Видео предоставлено Лайфу

Участники конкурса "Большая перемена" приняли участие в церемонии подъёма государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе, после чего возложили цветы к Вечному огню. Также конкурсанты совместно поздравили соотечественников с Днём России.

В церемонии также приняли участие Герои Труда, прибывшие на площадку сразу после церемонии в Кремле, где президент РФ Владимир Путин вручил им госнаграды.