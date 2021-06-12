Участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню
Вместе с ними в акции участвовали Герои Труда, получившие награды от президента РФ Владимира Путина.
Участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню. Видео предоставлено Лайфу
Участники конкурса "Большая перемена" приняли участие в церемонии подъёма государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе, после чего возложили цветы к Вечному огню. Также конкурсанты совместно поздравили соотечественников с Днём России.
В церемонии также приняли участие Герои Труда, прибывшие на площадку сразу после церемонии в Кремле, где президент РФ Владимир Путин вручил им госнаграды.
Ранее Лайф рассказывал, что на горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России. Активисты заявили о намерении и дальше прикладывать усилия для того, чтобы страна развивалась и становилась лучше.
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