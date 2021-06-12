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Участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню

Вместе с ними в акции участвовали Герои Труда, получившие награды от президента РФ Владимира Путина.

12 июня, 14:53

Участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню. Видео предоставлено Лайфу

Участники конкурса "Большая перемена" приняли участие в церемонии подъёма государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе, после чего возложили цветы к Вечному огню. Также конкурсанты совместно поздравили соотечественников с Днём России.

В церемонии также приняли участие Герои Труда, прибывшие на площадку сразу после церемонии в Кремле, где президент РФ Владимир Путин вручил им госнаграды.

Приветствие из тысяч свечей выложили на Каскадной лестнице в Железноводске в честь Дня России

Приветствие из тысяч свечей выложили на Каскадной лестнице в Железноводске в честь Дня России

Ранее Лайф рассказывал, что на горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России. Активисты заявили о намерении и дальше прикладывать усилия для того, чтобы страна развивалась и становилась лучше.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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