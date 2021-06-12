В Подмосковье нашли пропавшую из общежития двухлетнюю девочку и её похитительницу
Девочка находилась под присмотром новой знакомой матери, которая просто увела ребёнка в неизвестном направлении.
Фото © Соцсети
Пропавшую из общежития в подмосковном Видном двухлетнюю девочку нашли в городе Железнодорожном. Малышку обнаружили в квартире вместе с похитительницей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Собеседник Лайфа уточнил, что злоумышленница отвела ребёнка в квартиру, где она подрабатывала няней. Девочка в порядке.
Напомним, в городе Видное няня похитила маленькую девочку, за которой ухаживала. Мать ребёнка обратилась к правоохранителям накануне вечером. По словам женщины, похитительница приходится ей знакомой, которая пообещала присмотреть за девочкой. В распоряжении Лайфа оказалось видео похищения ребёнка.
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