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Похитительница девочки в Подмосковье бросила родных детей на мать и ушла к уличному музыканту

По словам собеседницы Лайфа, воспитанием двоих сыновей женщины сейчас занимается бабушка.

12 июня, 13:25
<p>Альбина Хайрулина. Фото © LIFE</p>

Альбина Хайрулина. Фото © LIFE

Похитившая двухлетнюю девочку в подмосковном городе Видное Альбина Хайрулина уже несколько лет не живёт с семьёй, так как её отказались принимать с новым мужчиной — уличным музыкантом, игравшим в переходе. Об этом Лайфу рассказала её соседка.

"Её семья выгнала, не захотели, чтобы она привела этого мужчину, они с музыкантом живут там, где их приютят, домой она не приходила уже давно", — объяснила женщина.

По словам собеседницы Лайфа, двое сыновей Альбины семи и 18 лет живут в московской квартире вместе с бабушкой. Соседка говорит, что женщину никогда не видели работающей, кроме того, она плохо выглядит из-за частого употребления алкогольных напитков. Родственники Хайрулиной не знают, где она сейчас находится.

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Как сообщал Лайф, мать ребёнка обратилась к правоохранителям накануне вечером. По словам женщины, похитительница приходится ей знакомой, которая пообещала присмотреть за девочкой. При этом познакомились они лишь за день до случившегося.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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