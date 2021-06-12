Похитительница девочки в Подмосковье бросила родных детей на мать и ушла к уличному музыканту

Похитившая двухлетнюю девочку в подмосковном городе Видное Альбина Хайрулина уже несколько лет не живёт с семьёй, так как её отказались принимать с новым мужчиной — уличным музыкантом, игравшим в переходе. Об этом Лайфу рассказала её соседка.

"Её семья выгнала, не захотели, чтобы она привела этого мужчину, они с музыкантом живут там, где их приютят, домой она не приходила уже давно", — объяснила женщина.