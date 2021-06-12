В центре Гамалеи допустили появление "московских" штаммов коронавируса
Там заверили, что новые подвиды вируса необязательно должны быть более опасными, однако ситуация будет контролироваться.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
За всё время пандемии в Москве могли появиться собственные уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"Сейчас мониторим [эпидемиологическую ситуацию] по Москве, а главное, что ещё в Москве могут быть свои, "московские" штаммы", — заявил он после церемонии вручения государственных премий, которая прошла сегодня в Кремле.
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При этом Логунов заверил, что далеко не все штаммы могут представлять особую опасность. Также он добавил, что ситуация будет тщательно отслеживаться, для того чтобы специалисты могли работать на опережение и адаптировать или же производить новые вакцины.
В последние дни эпидемиологическая ситуация в Москве резко ухудшилась. Уровень заболеваемости вырос, в связи с чем власти города объявили следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сотрудников сохранится. Также уже с завтрашнего дня в городе перестанут работать фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты, а предприятия общепита будут закрываться в 11 часов вечера. Вместе с тем в мэрии призвали работодателей отправить часть сотрудников на удалёнку.
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