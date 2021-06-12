В центре Гамалеи допустили появление "московских" штаммов коронавируса

За всё время пандемии в Москве могли появиться собственные уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"Сейчас мониторим [эпидемиологическую ситуацию] по Москве, а главное, что ещё в Москве могут быть свои, "московские" штаммы", — заявил он после церемонии вручения государственных премий, которая прошла сегодня в Кремле.

При этом Логунов заверил, что далеко не все штаммы могут представлять особую опасность. Также он добавил, что ситуация будет тщательно отслеживаться, для того чтобы специалисты могли работать на опережение и адаптировать или же производить новые вакцины.