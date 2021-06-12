Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от CoVID-19
Он отметил, что дети в возрасте от 8 до 12 лет применяли вакцину от коронавируса в виде капель в нос.
Фото © ТАСС / Одиноков Евгений
Детская вакцина от коронавируса в виде капель в нос будет готова к 15-20 сентября, пообещал директор Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург во время общения президента РФ Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.
Такую вакцину применяли среди детей в возрасте от 8 до 12 лет. Ни у кого из них не было выявлено никаких побочных эффектов, подчеркнул Гинцбург.
"Мы своих маленьких пациентов интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <…> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически, первый, второй класс. Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего", — заявил он.
Ранее в Минздраве рассказали, что вакцина "Спутник Лайт" предназначена для молодого поколения, у которого вырабатывается нужное количество антител после однократного применения препарата. В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что "Спутник лайт" может поступить в гражданский оборот уже через несколько недель.
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