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Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от CoVID-19

Он отметил, что дети в возрасте от 8 до 12 лет применяли вакцину от коронавируса в виде капель в нос.

12 июня, 12:50

Фото © ТАСС / Одиноков Евгений

Детская вакцина от коронавируса в виде капель в нос будет готова к 15-20 сентября, пообещал директор Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург во время общения президента РФ Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

Такую вакцину применяли среди детей в возрасте от 8 до 12 лет. Ни у кого из них не было выявлено никаких побочных эффектов, подчеркнул Гинцбург.

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"Мы своих маленьких пациентов интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <…> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически, первый, второй класс. Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего", — заявил он.

Ранее в Минздраве рассказали, что вакцина "Спутник Лайт" предназначена для молодого поколения, у которого вырабатывается нужное количество антител после однократного применения препарата. В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что "Спутник лайт" может поступить в гражданский оборот уже через несколько недель.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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