Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от CoVID-19

Детская вакцина от коронавируса в виде капель в нос будет готова к 15-20 сентября, пообещал директор Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург во время общения президента РФ Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

Такую вакцину применяли среди детей в возрасте от 8 до 12 лет. Ни у кого из них не было выявлено никаких побочных эффектов, подчеркнул Гинцбург.

"Мы своих маленьких пациентов интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <…> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически, первый, второй класс. Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего", — заявил он.