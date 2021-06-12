Путин также узнал у главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, чем объясняется рост заболеваемости CoViD-19 в Москве. Учёный ответил, что людей нужно подталкивать к тому, чтобы вакцинироваться, и уточнил, что в плане здоровья демократические методы не подходят. По его словам, в Москве в день делает прививки от ковида десять тысяч человек. При этом у Москвы есть возможность вакцинировать 70–80 тысяч в день.