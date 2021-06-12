"Можем провакцинировать всех, кто хочет": Путин рассказал об объёмах выпускаемых в России препаратов от ковида
Он также поинтересовался у Александра Гинцбурга, с чем связан рост заболеваемости в столице, получив ответ о необходимости подталкивать людей к прививке.
Путин рассказал об объёмах выпускаемых в России препаратов от ковида. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заверил, что благодаря тем объёмам выпускаемой вакцины от коронавируса, которые есть в стране сегодня, поставить прививку можно каждому.
"По объёмам выпускаемой вакцины мы можем провакцинировать в России всех, кто хочет", — сказал глава государства.
Путин также узнал у главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, чем объясняется рост заболеваемости CoViD-19 в Москве. Учёный ответил, что людей нужно подталкивать к тому, чтобы вакцинироваться, и уточнил, что в плане здоровья демократические методы не подходят. По его словам, в Москве в день делает прививки от ковида десять тысяч человек. При этом у Москвы есть возможность вакцинировать 70–80 тысяч в день.
Ранее Владимир Путин подробно рассказал о своём состоянии после второй дозы вакцины от коронавируса. По словам главы государства, на следующее утро после вакцинации у него не осталось никаких симптомов.
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