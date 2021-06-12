На Украине призвали создать собственные ракеты, способные достать до Урала

Украине необходимо вооружиться ракетами собственного производства, а не рассчитывать на помощь со стороны Североатлантического альянса. Такое заявление в эфире украинского Четвёртого канала сделал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Мы всё равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать для нашего спокойствия как бы до Урала, скажем. Эти ракеты в первую очередь должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день Украина ограничена Договором о ракетах средней и малой дальности. Однако, поскольку из соглашения уже вышли США и Россия, снятие ограничений в отношении Киева — лишь вопрос времени, добавил Романенко.