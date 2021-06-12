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На Украине призвали создать собственные ракеты, способные достать до Урала

Такое мощное вооружение стране необходимо "для спокойствия", отметили там.

12 июня, 12:37
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Украине необходимо вооружиться ракетами собственного производства, а не рассчитывать на помощь со стороны Североатлантического альянса. Такое заявление в эфире украинского Четвёртого канала сделал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Мы всё равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать для нашего спокойствия как бы до Урала, скажем. Эти ракеты в первую очередь должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — подчеркнул он.

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По его словам, на сегодняшний день Украина ограничена Договором о ракетах средней и малой дальности. Однако, поскольку из соглашения уже вышли США и Россия, снятие ограничений в отношении Киева — лишь вопрос времени, добавил Романенко.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил примерное время, за которое ракеты НАТО долетят до России, если в Североатлантический альянс вступит Украина.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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