Замдиректора департамента Минобрнауки задержали в рамках дела о мошенничестве

Хорошёвский суд Москвы арестовал замдиректора Департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по подозрению в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа", — уточнила собеседница агентства.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В пресс-службе министерства в свою очередь пояснили, что задержание связано с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы Коровина и не имеет отношения к его профессиональной деятельности в Минобрнауки.