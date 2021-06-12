Замдиректора департамента Минобрнауки задержали в рамках дела о мошенничестве
Его коллеги рассказали, что с профессиональной деятельностью на нынешнем месте работы это никак не связано.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Хорошёвский суд Москвы арестовал замдиректора Департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по подозрению в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа", — уточнила собеседница агентства.
Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В пресс-службе министерства в свою очередь пояснили, что задержание связано с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы Коровина и не имеет отношения к его профессиональной деятельности в Минобрнауки.
Ранее суд в Москве отправил в СИЗО главу отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Такое решение вынесено в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. В изоляторе он пробудет до 7 августа.
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