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Замдиректора департамента Минобрнауки задержали в рамках дела о мошенничестве

Его коллеги рассказали, что с профессиональной деятельностью на нынешнем месте работы это никак не связано.

12 июня, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Хорошёвский суд Москвы арестовал замдиректора Департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по подозрению в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа", — уточнила собеседница агентства.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В пресс-службе министерства в свою очередь пояснили, что задержание связано с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы Коровина и не имеет отношения к его профессиональной деятельности в Минобрнауки.

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Ранее суд в Москве отправил в СИЗО главу отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Такое решение вынесено в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. В изоляторе он пробудет до 7 августа.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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