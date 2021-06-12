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Путин подробно рассказал о своём состоянии после второй дозы вакцины от ковида

Глава государства говорит, что на следующее утро после вакцинации у него не осталось никаких симптомов.

12 июня, 11:59
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин подробно рассказал, как себя чувствовал после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса. По словам главы государства, после получения второй дозы у него ненадолго повышалась температура.

"После второй дозы укола через 12 часов температура была 37,2. Это было вечером, а утром проснулся, и ничего уже не было", — сказал российский лидер во время общения с лауреатами госпремий и Героев Труда в Кремле.

Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса

Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса

Напомним, Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта. Вторую дозу президент получил в середине апреля. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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