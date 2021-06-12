Путин подробно рассказал о своём состоянии после второй дозы вакцины от ковида

Президент России Владимир Путин подробно рассказал, как себя чувствовал после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса. По словам главы государства, после получения второй дозы у него ненадолго повышалась температура.

"После второй дозы укола через 12 часов температура была 37,2. Это было вечером, а утром проснулся, и ничего уже не было", — сказал российский лидер во время общения с лауреатами госпремий и Героев Труда в Кремле.