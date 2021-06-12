Путин подробно рассказал о своём состоянии после второй дозы вакцины от ковида
Глава государства говорит, что на следующее утро после вакцинации у него не осталось никаких симптомов.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин подробно рассказал, как себя чувствовал после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса. По словам главы государства, после получения второй дозы у него ненадолго повышалась температура.
"После второй дозы укола через 12 часов температура была 37,2. Это было вечером, а утром проснулся, и ничего уже не было", — сказал российский лидер во время общения с лауреатами госпремий и Героев Труда в Кремле.
Напомним, Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта. Вторую дозу президент получил в середине апреля. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
Комментариев: 0