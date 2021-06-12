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"Судьбоносный выбор": Мишустин поздравил соотечественников с Днём России

Премьер отметил стоящие стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны и достойная жизнь миллионов граждан.

12 июня, 11:47
<p>Фото © <a href="http://government.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство РФ</a></p>

Фото © Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в праздничной телеграмме в честь Дня России поздравил соотечественников с праздником и рассказал о стоящих перед ними целях и задачах. Он напомнил, что 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.

"Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин отметил стоящие перед россиянами новые и стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны и достойная жизнь миллионов граждан. Премьер выразил уверенность, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого помогут достичь намеченных целей и сделать всё ради процветания Родины. Он пожелал россиянам здоровья, мира и благополучия.

"Этот праздник знаменует величие побед": Путин поздравил жителей страны с Днём России

"Этот праздник знаменует величие побед": Путин поздравил жителей страны с Днём России

Ранее Лайф рассказывал, что школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России. Роликами юные участники акции делятся в социальных сетях под хештегами #РДШ и #РоссияЗвучит.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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