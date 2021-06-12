"Судьбоносный выбор": Мишустин поздравил соотечественников с Днём России
Премьер отметил стоящие стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны и достойная жизнь миллионов граждан.
Фото © Правительство РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в праздничной телеграмме в честь Дня России поздравил соотечественников с праздником и рассказал о стоящих перед ними целях и задачах. Он напомнил, что 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.
"Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.
Мишустин отметил стоящие перед россиянами новые и стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны и достойная жизнь миллионов граждан. Премьер выразил уверенность, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого помогут достичь намеченных целей и сделать всё ради процветания Родины. Он пожелал россиянам здоровья, мира и благополучия.
Ранее Лайф рассказывал, что школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России. Роликами юные участники акции делятся в социальных сетях под хештегами #РДШ и #РоссияЗвучит.
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