Приветствие из тысяч свечей выложили на Каскадной лестнице в Железноводске в честь Дня России. Видео © LIFE

На ступеньках Каскадной лестницы в Железноводске, которая является самой длинной на юге страны, в честь Дня России зажгли фразу "Россия, привет!" из более четырёх тысяч свечей. С поздравлениями и пожеланиями на акции выступили официальные лица, например глава Железноводска Евгений Моисеев.

"Мы традиционно все наши государственные и патриотические акции и праздники проводим вместе с отдыхающими. Сегодня, в преддверии Дня России, нам нужно было, чтоб было темно, потому что на самой длинной лестнице юга России (860 метров) мы выложим горящую надпись "Россия, привет" из 4036 свечей", — рассказал градоначальник.