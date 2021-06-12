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Приветствие из тысяч свечей выложили на Каскадной лестнице в Железноводске в честь Дня России

Во флешмобе приняли участие сотни жителей города-курорта. Приходили целыми семьями с детьми.

12 июня, 11:45

Фото © Кадр из видео

Приветствие из тысяч свечей выложили на Каскадной лестнице в Железноводске в честь Дня России. Видео © LIFE

На ступеньках Каскадной лестницы в Железноводске, которая является самой длинной на юге страны, в честь Дня России зажгли фразу "Россия, привет!" из более четырёх тысяч свечей. С поздравлениями и пожеланиями на акции выступили официальные лица, например глава Железноводска Евгений Моисеев.

"Мы традиционно все наши государственные и патриотические акции и праздники проводим вместе с отдыхающими. Сегодня, в преддверии Дня России, нам нужно было, чтоб было темно, потому что на самой длинной лестнице юга России (860 метров) мы выложим горящую надпись "Россия, привет" из 4036 свечей", — рассказал градоначальник.

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Ранее на горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России. Активисты заявили о намерении и дальше прикладывать усилия для того, чтобы страна развивалась и становилась лучше.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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