"Писающего мальчика" в Брюсселе облачили в костюм русского гвардейца

Самый узнаваемый символ бельгийской столицы — статую "Писающий мальчик" — облачили в костюм русского гвардейца. В наряде отразили основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты. Костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

De Russische ambassadeur in België @amrusbel geeft Manneken Pis een Russisch kostuum op deze nationale feestdag voor #Rusland pic.twitter.com/39Za0yrqsx — Balliauw (@Balliauw) June 12, 2021

"Мальчика" не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", — заявил дипломат.

После празднования Дня России наряд гвардейца станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя. Однако в Ассоциации друзей "Писающего мальчика" выступили с предложением надевать этот костюм каждый год 12 июня.

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Так, например, уже 14 июня её облачат в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдёт в штаб-квартире в Брюсселе.