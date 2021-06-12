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"Писающего мальчика" в Брюсселе облачили в костюм русского гвардейца

Памятник предложили наряжать в русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отметить таким образом День России.

12 июня, 11:17
<p>Фото ©<a href="https://twitter.com/Balliauw/status/1403643503738036229/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> twitter.com/Balliauw</a></p>

Фото © twitter.com/Balliauw

Самый узнаваемый символ бельгийской столицы — статую "Писающий мальчик" — облачили в костюм русского гвардейца. В наряде отразили основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты. Костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

"Мальчика" не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", — заявил дипломат.

После празднования Дня России наряд гвардейца станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя. Однако в Ассоциации друзей "Писающего мальчика" выступили с предложением надевать этот костюм каждый год 12 июня.

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Так, например, уже 14 июня её облачат в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдёт в штаб-квартире в Брюсселе.

Ранее активисты из Пятигорска поднялись на гору Машук и развернули там огромный государственный флаг в честь празднования Дня России.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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