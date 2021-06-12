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После ДТП с семью погибшими на Урале арестованы механик и директор АТП, где обслуживался автобус

Ранее задержан и арестован был водитель автобуса. По предварительным данным, причиной трагедии стали неисправные тормоза.

12 июня, 11:09

Кадр из видео © СК РФ

В Свердловской области суд отправил под стражу механика и директора местного АТП, обслуживавшего автобус, под колёсами которого погибло семь человек. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"Директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", — говорится в сообщении.

Задержан водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек на Урале

Задержан водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек на Урале

Напомним, авария произошла в городе Лесном на территории местного завода накануне утром. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В салоне было 48 человек, они не пострадали. Изначально сообщалось о шести жертвах и девяти пострадавших, однако позже число погибших возросло до семи. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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