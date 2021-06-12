В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
В траурной церемонии приняли участие её коллеги, в том числе председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Об этом сообщается на сайте палаты.
В траурном мероприятии приняли участие её коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, который произнёс речь по усопшей.
"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами" — сказал он, добавив, что Шойгу уважали коллеги, поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.
Напомним, что депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", сестра главы Минобороны РФ, Лариса Шойгу, ушла на 69-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
Лента новостей
После ДТП с семью погибшими на Урале арестованы механик и директор АТП, где обслуживался автобус
сегодня в 11:09
Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина
сегодня в 11:06
"Это наши ребята, это наши жизни": Глава Парламента ЛНР высказался о гибели пяти ополченцев при атаке украинских диверсантов
сегодня в 11:02
Комментариев: 0