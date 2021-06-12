В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
В траурной церемонии приняли участие её коллеги, в том числе председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Об этом сообщается на сайте палаты.
В траурном мероприятии приняли участие её коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, который произнёс речь по усопшей.
"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами", — сказал он, добавив, что Шойгу уважали коллеги, поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.
Напомним, что депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", сестра главы Минобороны РФ Лариса Шойгу, ушла на 69-м году жизни. Причина смерти не уточняется.