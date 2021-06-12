В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Об этом сообщается на сайте палаты.

В траурном мероприятии приняли участие её коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, который произнёс речь по усопшей.

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами" — сказал он, добавив, что Шойгу уважали коллеги, поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.