В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

В траурной церемонии приняли участие её коллеги, в том числе председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Об этом сообщается на сайте палаты.

В траурном мероприятии приняли участие её коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, который произнёс речь по усопшей.