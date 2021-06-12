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В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

В траурной церемонии приняли участие её коллеги, в том числе председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

12 июня, 11:13
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Об этом сообщается на сайте палаты.

В траурном мероприятии приняли участие её коллеги, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, который произнёс речь по усопшей.

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами" — сказал он, добавив, что Шойгу уважали коллеги, поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.

В Туве объявили траур в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу

В Туве объявили траур в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Напомним, что депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", сестра главы Минобороны РФ, Лариса Шойгу, ушла на 69-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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