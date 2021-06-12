Сотрудники "Росатома" собрали вместе с детьми триколор в честь Дня России. Видео © "Росатом"

Коллективы российских компаний отмечают День России торжественными флешмобами, концертами и акциями. Так, в "Росатоме" собрали детсадовцев, одетых в белые, красные и голубые футболки. Танцующие дети с воздушными шариками в руках образовали российский триколор.

На предприятии "Росатома" — Нововоронежской АЭС — работникам перед сменой раздавали ленточки в цветах российского флага. Также там провели марафон за здоровый образ жизни. На Калининской АЭС в Тверской области сотрудникам раздали ленточки в цветах триколора, небольшие флажки.

В компании "Газпром добыча Надым" 1600 работников собрались в прохладное утро и образовали прямоугольник с российским флагом с помощью красных, белых и голубых листов бумаги. А также фигуры — балалайку и матрёшку, очертания которых можно было увидеть с воздуха. Сотрудники предприятия "Газпром трансгаз Ухта" в рамках флешмоба исполнили песню о набирающей силу России.

Работники ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" в Астраханской области тоже спели песню, выбрав композицию "Россия" группы "Любэ". В качестве музыкального сопровождения у них была гармонь.

В Новочебоксарске работники предприятия "Ренова" провели семейные спортивные соревнования, исполнили гимн РФ, держа в руках флаги предприятия и страны.