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Сотрудники "Росатома" собрали вместе с детьми триколор в честь Дня России

Работники разных предприятий по всей стране устроили различные акции и флешмобы в честь праздника.

12 июня, 11:26

Сотрудники "Росатома" собрали вместе с детьми триколор в честь Дня России. Видео © "Росатом"

Коллективы российских компаний отмечают День России торжественными флешмобами, концертами и акциями. Так, в "Росатоме" собрали детсадовцев, одетых в белые, красные и голубые футболки. Танцующие дети с воздушными шариками в руках образовали российский триколор.

На предприятии "Росатома" — Нововоронежской АЭС — работникам перед сменой раздавали ленточки в цветах российского флага. Также там провели марафон за здоровый образ жизни. На Калининской АЭС в Тверской области сотрудникам раздали ленточки в цветах триколора, небольшие флажки.

В компании "Газпром добыча Надым" 1600 работников собрались в прохладное утро и образовали прямоугольник с российским флагом с помощью красных, белых и голубых листов бумаги. А также фигуры — балалайку и матрёшку, очертания которых можно было увидеть с воздуха. Сотрудники предприятия "Газпром трансгаз Ухта" в рамках флешмоба исполнили песню о набирающей силу России.

На горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России

На горе Машук в Пятигорске развернули огромный государственный флаг в честь Дня России

Работники ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" в Астраханской области тоже спели песню, выбрав композицию "Россия" группы "Любэ". В качестве музыкального сопровождения у них была гармонь.

В Новочебоксарске работники предприятия "Ренова" провели семейные спортивные соревнования, исполнили гимн РФ, держа в руках флаги предприятия и страны.

Ранее с Днём России жителей страны поздравил президент Владимир Путин. Глава государства убеждён, что этот праздник является напоминанием о многовековом непрерывном пути государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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