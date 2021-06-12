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Не сопротивлялась и не вырывалась: Похищение двухлетней девочки в Подмосковье попало на видео

Видно, что ребёнок ведёт себя спокойно, не сопротивляется и не пытается сбежать.

12 июня, 11:35
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Похищение двухлетней девочки в Подмосковье. Видео © LIFE

Похитительница двухлетней девочки в подмосковном Видном несколько раз попала в прицел камер наблюдения. В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых видно, что женщина уводит ребёнка в неизвестном направлении.

На записи запечатлён момент, когда 34-летняя Альбина Хайрулина выходит из дома вместе с ребёнком. В одной руке у Альбины пакет, другой она держит девочку. При этом сложно сказать, что девочка сопротивляется или капризничает, малышка ведёт себя абсолютно спокойно и не пытается куда-либо бежать.

Альбина Хайрулина. Фото © LIFE

Альбина Хайрулина. Фото © LIFE

Как сообщал Лайф, мать ребёнка обратилась к правоохранителям накануне вечером. По словам женщины, похитительница приходится ей знакомой, которая пообещала присмотреть за девочкой.

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В Подмосковье няня похитила маленькую девочку

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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