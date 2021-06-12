Похитительница двухлетней девочки в подмосковном Видном несколько раз попала в прицел камер наблюдения. В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых видно, что женщина уводит ребёнка в неизвестном направлении.

На записи запечатлён момент, когда 34-летняя Альбина Хайрулина выходит из дома вместе с ребёнком. В одной руке у Альбины пакет, другой она держит девочку. При этом сложно сказать, что девочка сопротивляется или капризничает, малышка ведёт себя абсолютно спокойно и не пытается куда-либо бежать.