"Длинные выходные" и удалёнка: В Москве ввели новый пакет ограничений из-за ситуации с ковидом
С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
"Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)", — говорится на сайте мэра Москвы.
Оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия стратегических отраслей. Кроме того, согласно указу с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. При этом им разрешается работать навынос.
Кроме того, с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих сотрудников. Также на удалёнку следует отправить всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку. Работодателям также поручено обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.
Ранее в Москве выявили максимальное с конца прошлого года количество случаев коронавируса. В последний раз более шести с половиной тысяч случаев в столице выявляли 31 декабря. В связи с этим накануне мэр города Сергей Собянин призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.
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