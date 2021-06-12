Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

"Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)", — говорится на сайте мэра Москвы.

Оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия стратегических отраслей. Кроме того, согласно указу с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. При этом им разрешается работать навынос.

Кроме того, с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих сотрудников. Также на удалёнку следует отправить всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку. Работодателям также поручено обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.