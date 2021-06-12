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Собянин назвал способ справиться с ростом заболеваемости ковидом

Столичный мэр также напомнил, что пункты вакцинации будут работать даже во время объявленных выходных.

12 июня, 13:15
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

В дни, объявленные выходными, справиться с ростом заболеваемости коронавирусом можно, если каждый человек будет максимально осторожен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге.

"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность", — считает градоначальник.

Также он призвал активно вакцинироваться и заметил, что все прививочные пункты в выходные будут работать.

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Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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