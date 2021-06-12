Собянин назвал способ справиться с ростом заболеваемости ковидом
Столичный мэр также напомнил, что пункты вакцинации будут работать даже во время объявленных выходных.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
В дни, объявленные выходными, справиться с ростом заболеваемости коронавирусом можно, если каждый человек будет максимально осторожен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге.
"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность", — считает градоначальник.
Также он призвал активно вакцинироваться и заметил, что все прививочные пункты в выходные будут работать.
"Можем провакцинировать всех, кто хочет": Путин рассказал об объёмах выпускаемых в России препаратов от ковида
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
Комментариев: 0