Собянин назвал способ справиться с ростом заболеваемости ковидом

В дни, объявленные выходными, справиться с ростом заболеваемости коронавирусом можно, если каждый человек будет максимально осторожен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге.

"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность", — считает градоначальник.

Также он призвал активно вакцинироваться и заметил, что все прививочные пункты в выходные будут работать.