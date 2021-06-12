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Кремль отреагировал на введение новых антиковидных мер в Москве

Из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки власти города анонсировали ряд ограничений.

12 июня, 13:17
<p>Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Решение о введении коронавирусных ограничений остаётся за главами регионов. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал новые антиковидные меры, объявленные в Москве.

"Главы регионов реализуют свои особые полномочия", — сказал Песков журналистам.

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Напомним, эпидемиологическая ситуация в Москве в последние несколько дней резко ухудшилась. Уровень заболеваемости вырос, а показатели суточного прироста вернулись к уровню конца прошлого года, в связи с чем власти города объявили следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сотрудников сохранится. Также уже с завтрашнего дня в городе перестанут работать фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты, а предприятия общепита будут закрываться в 11 часов вечера. Вместе с тем в мэрии призвали работодателей отправить часть сотрудников на удалёнку.


Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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