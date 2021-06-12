Кремль отреагировал на введение новых антиковидных мер в Москве

Напомним, эпидемиологическая ситуация в Москве в последние несколько дней резко ухудшилась. Уровень заболеваемости вырос, а показатели суточного прироста вернулись к уровню конца прошлого года, в связи с чем власти города объявили следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сотрудников сохранится. Также уже с завтрашнего дня в городе перестанут работать фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты, а предприятия общепита будут закрываться в 11 часов вечера. Вместе с тем в мэрии призвали работодателей отправить часть сотрудников на удалёнку.



