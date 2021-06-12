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Суп-убийца: Доктор Мясников рассказал об опасности первых блюд

Особенно осторожными стоит быть гипертоникам и людям с заболеваниями сердца.

12 июня, 14:29
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что супы служат в основном для запуска пищеварительной системы. Но увлекаться, как всегда, не стоит, ведь это высококалорийный продукт с большим содержанием соли, рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп", — сказал он и напомнил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца, должны потреблять не более 2,5 грамма соли в день, а в супе её концентрация в разы выше.

Американский телеканал включил борщ в мировую двадцатку вкуснейших супов

Американский телеканал включил борщ в мировую двадцатку вкуснейших супов

Мясников подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.

Ранее Лайф рассказывал, что китайский блогер поделился рецептом "самого удивительного" холодного блюда русских. В своей публикации он рассказывает о "русском холодном супе", окрошке. По словам блогера, он легко готовится, прекрасно освежает и может быть представлен сразу по двум одинаково вкусным рецептам — на квасе или кефире.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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