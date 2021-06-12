Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что супы служат в основном для запуска пищеварительной системы. Но увлекаться, как всегда, не стоит, ведь это высококалорийный продукт с большим содержанием соли, рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп", — сказал он и напомнил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца, должны потреблять не более 2,5 грамма соли в день, а в супе её концентрация в разы выше.

Мясников подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.