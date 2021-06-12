Титов счёл "контрольным выстрелом" новые ограничения в Москве из-за коронавируса

Ресторанный бизнес могут ждать убытки из-за новых ограничений, которые были введены в Москве в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом заявил ТАСС уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, "новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий" для отрасли общественного питания. Он выразил надежду, что ограничительные меры не будут продлены.

"Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но, если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый "спасательный круг", либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", — заявил Титов.