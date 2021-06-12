"Ни один не имеет права вякнуть": Мясников обвинил москвичей в ужесточении ковидных ограничений
По его словам, о подобном сценарии он предупреждал ещё в феврале, призывав всех вакцинироваться.
Фото © Instagram / Dr.Myasnikov.ru
Жители Москвы сами виноваты в том, что коронавирусные ограничения возвращаются, ведь в стране сохраняются низкие темпы вакцинации. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Единственный путь предотвратить рост числа заболеваний — это начать вакцинироваться. Ни один из нас не имеет права вякнуть, что ему что-то не нравится, ведь давно есть возможность пойти и привиться от коронавируса", — приводит его слова Ura.ru.
Доктор уточнил, что "ленивые люди не могут побороть свой страх перед вакцинацией" и от этого страдают те, кто прививку уже сделал. Мясников заметил, что Россия находится на последнем месте в Европе по уровню вакцинации, и напомнил, что предупреждал о возвращении ограничений ещё в феврале.
Напомним, эпидемиологическая ситуация в Москве в последние несколько дней резко ухудшилась. Уровень заболеваемости вырос, а показатели суточного прироста вернулись к уровню конца прошлого года, в связи с чем власти города объявили следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сотрудников сохранится. Также уже с завтрашнего дня в городе перестанут работать фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты, а предприятия общепита будут закрываться в 11 часов вечера. Вместе с тем в мэрии призвали работодателей отправить часть сотрудников на удалёнку. В Кремле не стали комментировать эти ограничения, заметив, что главы регионов "реализуют свои полномочия".
Комментариев: 0