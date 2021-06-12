Жители Москвы сами виноваты в том, что коронавирусные ограничения возвращаются, ведь в стране сохраняются низкие темпы вакцинации. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Единственный путь предотвратить рост числа заболеваний — это начать вакцинироваться. Ни один из нас не имеет права вякнуть, что ему что-то не нравится, ведь давно есть возможность пойти и привиться от коронавируса", — приводит его слова Ura.ru.

Доктор уточнил, что "ленивые люди не могут побороть свой страх перед вакцинацией" и от этого страдают те, кто прививку уже сделал. Мясников заметил, что Россия находится на последнем месте в Европе по уровню вакцинации, и напомнил, что предупреждал о возвращении ограничений ещё в феврале.