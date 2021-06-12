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Глава Выборгского района Ленобласти умер от коронавируса

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что Ильдар Гилязов был любим как жителями области, так и своими коллегами.

12 июня, 14:02
<p>Фото © 47news.ru</p>

Фото © 47news.ru

В связи с тяжёлым течением коронавируса 12 июня скончался глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов. Об этом скорбном известии сообщает пресс-служба областной администрации.

Свои соболезнования близким и родным главы выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что Гилязов был любим не только коллегами, но и всеми жителями Ленинградской области.

"Не стало нашего товарища, друга, замечательного человека — Ильдара Фагимовича Гилязова. Он ушёл из жизни в расцвете сил, впереди было множество планов — Ильдар Фагимович всего себя отдавал новой ответственной работе главы администрации Выборгского района Ленинградской области", — говорится в тексте соболезнования.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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