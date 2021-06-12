"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в парке 300-летия Петербурга

"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в петербуржском парке 300-летия. Видео © LIFE

В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошёл спортивный фестиваль "Всемспорт", организованный для жителей при поддержке партии "Единая Россия". Праздник был посвящён отмечаемому 12 июня Дню России.

Пришедшие смогли попробовать свои силы в различных упражнениях, вместе с семьёй пройти полосу препятствий, а также насладиться концертом. Кроме того, на территории парка для горожан и гостей города работает пневматический тир, выставка современных образцов военной амуниции и средств связи, а также палатка-музей, где представлены находки с мест сражений ВОВ.