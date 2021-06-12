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"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в парке 300-летия Петербурга

Пришедшие смогли попробовать свои силы в различных упражнениях, вместе с семьёй пройти полосу препятствий, а также насладиться концертом.

12 июня, 14:27

"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в петербуржском парке 300-летия. Видео © LIFE

В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошёл спортивный фестиваль "Всемспорт", организованный для жителей при поддержке партии "Единая Россия". Праздник был посвящён отмечаемому 12 июня Дню России.

Пришедшие смогли попробовать свои силы в различных упражнениях, вместе с семьёй пройти полосу препятствий, а также насладиться концертом. Кроме того, на территории парка для горожан и гостей города работает пневматический тир, выставка современных образцов военной амуниции и средств связи, а также палатка-музей, где представлены находки с мест сражений ВОВ.

"Единая Россия" 12 июня организует праздничные акции по всей стране

"Единая Россия" 12 июня организует праздничные акции по всей стране

Ранее Лайф рассказывал, что активисты "Единой России" встретили рассвет на Дальнем Востоке и передали эстафету регионам. Также они поздравили россиян с праздником и пожелали, чтобы каждый новый день в стране приносил новые победы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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