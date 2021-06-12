"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в парке 300-летия Петербурга
Пришедшие смогли попробовать свои силы в различных упражнениях, вместе с семьёй пройти полосу препятствий, а также насладиться концертом.
"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в петербуржском парке 300-летия. Видео © LIFE
В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошёл спортивный фестиваль "Всемспорт", организованный для жителей при поддержке партии "Единая Россия". Праздник был посвящён отмечаемому 12 июня Дню России.
Пришедшие смогли попробовать свои силы в различных упражнениях, вместе с семьёй пройти полосу препятствий, а также насладиться концертом. Кроме того, на территории парка для горожан и гостей города работает пневматический тир, выставка современных образцов военной амуниции и средств связи, а также палатка-музей, где представлены находки с мест сражений ВОВ.
Ранее Лайф рассказывал, что активисты "Единой России" встретили рассвет на Дальнем Востоке и передали эстафету регионам. Также они поздравили россиян с праздником и пожелали, чтобы каждый новый день в стране приносил новые победы.
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