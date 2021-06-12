Путин вместе с патриархом Кириллом посетил выставку к 800-летию Невского

Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Новую Третьяковскую галерею на Крымском Валу, где открылась экспозиция, посвящённая 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Вместе с ними выставку посетил также епископ Тихон (Шевкунов).

"В 1204 году крестоносцы захватят Константинополь, и Александр Невский, узнав об этом, поймёт, что никакой помощи и никакой правды от латинского Запада ждать невозможно", — рассказал епископ.

К открытию экспозицию готовили более полутора лет. Выставка объединила в себе множество экспонатов из десятков музеев и частных коллекций и включает в себя картины русской живописи конца XVIII — начала XX века.