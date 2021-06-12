СК возбудил дело на пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину
Следователи уже опросили собственника винтокрылого судна и блогера, а также изъяли вертолёт.
Уголовное дело возбуждено в отношении пилота вертолёта, к которому скандальный блогер Михаил Литвин привязал мужчину. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пилота вертолёта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в записи.
Винтокрылое судно было изъято, а пилот отстранён от полётов. Следователи уже опросили собственника вертолёта и блогера, а мужчину, которого прикрепляли, признали потерпевшим.
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Напомним, 14 мая блогер Михаил Литвин привязал мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолёта Robinson R44 и пролетел над полями в Подмосковье. СК начал проверку после публикации видео эпизода.
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